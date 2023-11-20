Вчера по грибы, сегодня по колено в снегу: жители Воронежской области встретили глубокую зиму

Юг России накрыл снегопад. Воронежская и Курская области, а также частично Крым оказались под плотным снежным покровом. Буквально за ночь засыпало дороги и дома. Наш корреспондент рассказала, как местные жители восприняли удар стихии.

Неудивительно, что на трассах образовались многочасовые пробки. Многие настолько привыкли к теплой осени, что до последнего откладывали замену резины на авто. Среди них оказалась и Мария С., которая живет в городе Нововоронеже Воронежской области.

«Буквально вчера мы собирались на шиномонтаж, но решили съездить в лес за грибами. Набрали зеленушек, пожарили картошки, а ночью повалил снег! Утром уже пришлось обходиться без машины», — поделилась девушка.

Однако другие горожане оказались более прозорливы. Те, кто успел поставить зимнюю резину, смогли доехать до работы без приключений — техника начала расчищать дороги еще ночью, как только пошел снег.

При этом жители столицы региона оказались в более сложной ситуации: снег заставил Воронеж замереть в пробках. Даже после утреннего часа пик они до сих пор составляют 8 баллов. Жительница города Светлана Воропаева сегодня опоздала на работу.

«Я добираюсь до офиса на автобусе, и сегодня, во-первых, транспорт был забит больше, чем обычно, а во-вторых, мы стояли почти час. Обычно я добираюсь за 20 минут. Видимо, часть автомобилистов решили пересесть на общественный транспорт», — предположила собеседница.

Как обещают синоптики, снегопад ослабнет лишь вечером, но не прекратится до завтрашнего дня. Причиной обильных осадков стал южный циклон, который в среду сменит антициклон. Тогда температура в Черноземье снизится до минус 13 градусов, поделился Воронежский гидрометцентр.

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