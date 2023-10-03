«Вчетвером выпустили по нему по магазину»: боец СВО уничтожил очень странного украинца

Слухи о снабжении солдат ВСУ наркотиками курсируют по всему фронту. Пожалуй, у каждого российского солдата найдется история о том, как чересчур уж отважно ведут себя смертельно раненые украинцы.

Боец ВС РФ Александр В. тоже с содроганием вспоминает необычного ВСУшника.

«Мы сидели в засаде у дороги, когда мимо нас шла колонна вражеской техники. Украинцы сидели сверху на танках и броневиках. Мы выбрали себе цель: по виду это был здоровенный парень под два метра ростом. Он ехал последним. Мы вчетвером выпустили по нему по магазину. С учетом погрешностей на кусты и рассеивание пуль, в него вошло не меньше половины рожка», — вспомнил то происшествие солдат.

По всем логическим понятиям, даже очень здоровый молодой человек после такого должен был упасть замертво. Тот боец ВСУ действительно свалился с БТРа, на котором ехал, но не остался на дороге.

«Нам казалось, что он уничтожен. Я не знаю под какими наркотиками он был, может, под собственным адреналином, но он встал и добежал почти до нашего окопа. Не могу сказать, сколько пуль в него еще выпустили, но он с дыркой в голове еще успел напоследок кинуть гранату. И это не байка, это действительно было», — поделился впечатлениями солдат с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее водитель боевой машины раскрыл, как ему удалось выйти живым из украинского тыла.