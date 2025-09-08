Вдохновитель с подиума: модель из Подмосковья проведет уроки красоты в школах

Топ-модель из Химок Ольга Белова, недавно блиставшая на Московской неделе моды, начала социальный проект для школьниц Подмосковья. Об этом она рассказала в беседе с REGIONS.

Ольга Белова успешно совместила карьеру в модельном бизнесе с занятиями спортом. Она — мастер спорта по фехтованию, а также тренирует сборную команду России по плаванию. Модель убеждена, что именно спорт помогает ей сохранять прекрасную форму без радикальных мер.

«Я на подиуме благодаря регулярным занятиям плаванием», — отметила Ольга Белова.

Свой опыт она планирует передать юным жительницам родного города. В школах Химок Ольга проведет лекции о важности здорового образа жизни, умеренности в использовании косметических процедур и пластической хирургии.

