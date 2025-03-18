Вдова Грачевского трогательно обратилась к покойному режиссеру

Актриса Екатерина Белоцерковская опубликовала в соцсетях трогательный пост, в котором поздравила покойного режиссера Бориса Грачевского с днем рождения. Об этом пишет KP.RU.

Белоцерковская почтила память заслуженного деятеля искусств России, призналась ему в любви и трогательно обратилась к нему в особую дату. 18 марта Борис Грачевский мог отметить 76-летие.

«С днем рождения, мой самый-самый... Я помню все... Я чувствую еще тебя, а значит, все не зря! Люблю», — написала актриса.

Напомним, что режиссер и создатель телепередачи «Ералаш» скончался в 2021 году. На Белоцерковской он был женат с 2016-го. У звездной пары родился сын Филипп. В воспитании наследника вдове помогает мама.

В январе 2025 года стало известно, что суд разделил квартиру Бориса Грачевского между четырьмя наследниками.