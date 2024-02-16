Вдова Юдашкина показала талант одаренной внучки

Семья покойного Валентина Юдашкина вернулась к обычной жизни после трагедии. Вдова Марина Юдашкина находит утешение в дочери и внуках, которые оказались на редкость талантливыми, пишет портал «Дни.ру» .

Марина Юдашкина гордится своей семьей. После ухода мужа его дело продолжила единственная дочь Галина Юдашкина, которая воспитывает троих детей. Однако не все они пойдут по стопам модельера. Например, дочь Агата-Ариелла недавно неожиданно запела, вытянув первые в жизни ноты. При этом ей нет еще двух лет.

Поклонники посчитали, что это знак: внучка Юдашкина может однажды попытать счастья на сцене и стать талантливой певицей.

«Прекрасно держится на сцене», «Брависсимо», «И поет, и двигается под музыку красиво, смотреть – загляденье одно», – восхитились пользователи в комментариях.

Напомним, что модельер Валентин Юдашкин скончался 2 мая 2023 года. Долгое время он лечился от онкологии, но победить заболевание так и не смог. Звезде было почти 60 лет. Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище, куда на прощание съезжались его коллеги и звездные клиенты. Почтила его память даже Алла Пугачева, специально прилетевшая в Россию из Израиля.

Ранее сообщалось, что СБУ преследуют певицу Таисию Повалий.