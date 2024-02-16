Вдова Юдашкина показала талант одаренной внучки
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Семья покойного Валентина Юдашкина вернулась к обычной жизни после трагедии. Вдова Марина Юдашкина находит утешение в дочери и внуках, которые оказались на редкость талантливыми, пишет портал «Дни.ру».
Марина Юдашкина гордится своей семьей. После ухода мужа его дело продолжила единственная дочь Галина Юдашкина, которая воспитывает троих детей. Однако не все они пойдут по стопам модельера. Например, дочь Агата-Ариелла недавно неожиданно запела, вытянув первые в жизни ноты. При этом ей нет еще двух лет.
Поклонники посчитали, что это знак: внучка Юдашкина может однажды попытать счастья на сцене и стать талантливой певицей.
«Прекрасно держится на сцене», «Брависсимо», «И поет, и двигается под музыку красиво, смотреть – загляденье одно», – восхитились пользователи в комментариях.
Напомним, что модельер Валентин Юдашкин скончался 2 мая 2023 года. Долгое время он лечился от онкологии, но победить заболевание так и не смог. Звезде было почти 60 лет. Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище, куда на прощание съезжались его коллеги и звездные клиенты. Почтила его память даже Алла Пугачева, специально прилетевшая в Россию из Израиля.
Ранее сообщалось, что СБУ преследуют певицу Таисию Повалий.