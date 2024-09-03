Вдова погибшего в Газе россиянина не вышла к Нетаньяху во время личного визита

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил выразить соболезнования семье россиян, потерявших в секторе Газа родного человека. Однако вдова, оставшаяся с двумя детьми, не согласилась встретиться с политиком и отвергла его сочувствие. Об этом сообщает телеканал Kan.

Семья погибшего Александра Лобанова с трудом приняла к себе домой в Ашкелоне премьер-министра Израиля. Спокойнее к этому отнеслись родители жертвы, которые стали единственными на встрече.

По плану Нетаньяху должен был встретиться с каждым членом семьи, однако вдова отказалась видеться с гостем. Не подпустили его и к детям. Их у пары двое. Теперь малышей будут воспитывать лишь мать, бабушка и дедушка.

Отметим, один из детей россиян родился во время захвата палестинского движения ХАМАС. Отца похитили 7 октября с музыкального фестиваля «Нова». Сам он успел спасти несколько человек до похищения. 31 августа ЦАХАЛ исследовал тоннель в районе населенного пункта Рафах: там нашли тела заложников, среди которых был и Лобанов.

Ранее сообщалось, что вдова Раиси обвинила британскую политику в происходящем на Ближнем Востоке.