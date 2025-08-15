Вдовам участников СВО в Ростовской области компенсируют 50% стоимости обучения в автошколе

Новая мера поддержки семей участников специальной военной операции (СВО) появилась в Ростовской области. О ней рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, этот вид помощи призван помочь вдовам погибших защитников обрести мобильность и независимость. Согласно подписанному постановлению, государство будет компенсировать 50% стоимости обучения в автошколе.

«Автомобиль — это возможность отвезти ребенка к врачу, в сад или школу, вовремя попасть на прием, быть мобильной и свободной в выборе работы», — отметил Слюсарь.

Для получения компенсации необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. Важное условие — договор с автошколой должен быть заключен после 24 февраля 2022 года. Подать заявление можно до 23 октября 2026 года, при этом доход семьи не имеет значения.

Глава региона уточнил, что средства на эту программу выделяются из регионального бюджета. Эта инициатива — лишь часть комплексной системы поддержки, которая продолжает развиваться и совершенствоваться.

