Вдовы священников под защитой: сколько семей получили помощь от московской епархии за первые три месяца 2026 года

В первом квартале 2026 года Попечительская комиссия при Епархиальном совете города Москвы оказала материальную и социальную поддержку более чем сотне вдов почивших священнослужителей. Как сообщает официальный сайт «Патриархия.ru», за указанный период помощь получили 105 вдов клириков Московской городской епархии, а также еще 11 вдов священников, приписанных к столичным ставропигиальным монастырям.

В публикации напоминается, что подобная практика закреплена в Положении о материальной и социальной поддержке священнослужителей, церковнослужителей и работников религиозных организаций Русской Православной Церкви, а также членов их семей.

Данный документ, принятый Архиерейским Собором 4 февраля 2013 года, предписывает епархиальным попечительским комиссиям, благочиниям и приходам на ежегодной основе составлять реестр нуждающихся членов семей умерших клириков и сотрудников церковных учреждений для оказания им своевременной помощи.

Ранее настоятель храма объяснил, почему на Красную горку традиционно играют свадьбы.