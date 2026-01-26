«Вдруг она чихнула»: муж брил беременную жену, когда случилось непредвиденное

Молодой отец поделился необычной историей, предшествовавшей рождению его сына. На платформе Reddit он рассказал, что на поздних сроках беременности его супруга из-за большого живота не могла самостоятельно ухаживать за собой, поэтому мужчина регулярно помогал ей, в том числе сбривая волосы на ногах и в интимной зоне.

На восьмом месяце женщина вновь попросила его о помощи. Чтобы мужу было удобнее, она встала над ним, разведя ноги. В самый ответственный момент беременная неожиданно чихнула и непроизвольно помочилась на супруга. Эта неловкая ситуация вызвала у пары смех.

Однако почти сразу после этого жена резко замерла и ахнула. Следом из нее хлынули околоплодные воды, которые попали на лицо и грудь мужчины. Смех моментально сменился паникой. Пара быстро ополоснулась и помчалась в больницу. Спустя несколько часов на свет появился их здоровый сын.

Ранее сообщалось, что жительница Британии родила здорового ребенка, не зная о беременности.