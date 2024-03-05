Вебинар для начинающих предпринимателей проведут в Московской области

В следующий вторник для начинающих предпринимателей Подмосковья проведут бесплатный вебинар «Основные сложности при переходе из найма в бизнес и способы их преодоления», его организовал центр «Мой бизнес» Московской области. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве спикера на мероприятии выступит бизнес-коуч Юлия Тетерина. Участникам расскажут о проблемах при переходе от работы по найму к предпринимательству, адаптации к роли предпринимателя, эффективном применении предыдущего опыта в новом деле и не только. Пройти регистрацию для участия можно по ссылке. Напомним, что поддержку подмосковному бизнесу оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.