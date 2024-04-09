Вебинар на тему масштабирования бизнеса проведут для предпринимателей Подмосковья

В следующий понедельник для предпринимателей Подмосковья проведут бесплатный вебинар «Масштабирование компании руками команды: как управлять и не быть в найме у себя», организатором которого выступает центр «Мой бизнес» Московской области. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве спикера на мероприятии выступит предприниматель, основатель и СЕО Агентства систематизации и масштабирования BIZ INSIDE, коуч и бизнес-наставник Самсонова Кристина. Она расскажет о том, как масштабировать свой бизнес, выбраться из работы у себя в найме, за счет чего создать для себя резерв времени на развитие компании и не только. Помимо этого, предпринимателям подарят гайд «Как собственнику выйти из операционки» и карту «Функции собственника». Зарегистрироваться для участия можно по ссылке. Отметим, что поддержку бизнесу в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

*Возрастное ограничение 18+