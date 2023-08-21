Вебинар об актуальных проблемах при увольнении работников пройдет для предпринимателей в Подмосковье

В Подмосковье пройдет бесплатный вебинар для собственников и руководителей бизнеса, на котором расскажут об актуальных проблемах при увольнении работников. Обучение состоится по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева и Адвокатской палаты региона.

На вебинаре в качестве спикера выступит адвокат Московской коллегии адвокатов «Sed Lex» Валерия Аршинова. Участникам расскажут о законных основаниях увольнения сотрудников, об ошибках работодателей, а также дадут рекомендации, что учесть в документах при увольнении. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.