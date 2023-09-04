Вебинар в преддверии «Академии самозанятых» состоится для предпринимателей Подмосковья

В этот четверг в преддверии акселератора «Академия самозанятых» в Подмосковье пройдет вебинар на тему «Самозанятость: кейсы, потенциал и возможности для развития», сообщили в областном Мининвесте. Его проведут для будущих участников обучающей программы: самозанятых и индивидуальных предпринимателей на НПД.

В ходе мероприятия участникам расскажут о программе предстоящего акселератора, способах развития самозанятости, разберут кейсы участников. Узнать подробности и зарегистрироваться можно здесь. Напомним, что «Академия самозанятых» пройдет в Москве, обучение организовал областной центр «Мой бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.

*Возрастное ограничение 14+