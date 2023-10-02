Вебинары по экспортной электронной торговле пройдут для предпринимателей Подмосковья

В октябре пройдет ряд вебинаров на тему экспортной электронной торговли, в которых смогут принять участие предприниматели из Московской области. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде. Их организует Российский экспортный центр.

«Вебинары предусматривают прямой диалог экспортеров с предпринимателями в формате видеоконференций, где можно будет услышать экспертное мнение по интересующим вопросам, поделиться собственным опытом, а также спланировать дальнейшие шаги по выходу на экспорт с помощью онлайн-каналов продаж», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

В ведомстве уточнили, что участники мероприятий смогут получить общую консультацию по международным электронным площадкам, специфике стран экспорта, деятельности сервисных операторов и не только. Пройти регистрацию можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.