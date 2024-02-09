Вебинары по созданию корпоративных центров опережающей подготовки проведут в Московской области

В следующий четверг стартует серия вебинаров Агентства развития навыков и профессий, в рамках которых участникам нацпроекта «Производительность труда» расскажут, как создать корпоративный центр опережающей подготовки (КЦОП). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Для победителей конкурсного отбора на создание КЦОП разработают корпоративные стандарты профессий, проведут аудит рабочих мест, создадут программу подготовки и повышения квалификации сотрудников. В общей сложности для них проведут пять вебинаров, продолжительность каждого из которых составит полтора часа. Получить ссылку на подключение к брифингам можно после подачи заявки на сайте. Она придет на электронную почту, указанную при регистрации.

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