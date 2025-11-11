«Вечеринка окончена»: шумные соседи в России рискуют остаться на улице

Шумные соседи в России рискуют остаться на улице. Юристы подтверждают, что за регулярные вечеринки, долги за коммуналку и незаконные перепланировки собственников могут принудительно выселить через суд. Об этом сообщает Lenta.ru.

В России участились случаи, когда владельцы квартир лишались своего жилья из-за систематических нарушений. Юристы поясняют, что основанием для выселения может стать не только шум по ночам, но и огромная задолженность по коммунальным платежам, превышающая шесть месяцев, а также самовольное изменение конфигурации помещений.

Процедура начинается с фиксации нарушений. Соседям рекомендуют собирать доказательства: видео- и аудиозаписи, коллективные жалобы и официальные протоколы от полиции. После многократных предупреждений и штрафов дело передается в суд.

Яркий пример — история из Казани, где мужчину, постоянно устраивавшего дебоши и портившего имущество в подъезде, лишили квартиры через продажу на торгах. Вырученные средства будут возвращены ему за вычетом всех судебных издержек и компенсаций. Этот прецедент показывает, что закон позволяет бороться с теми, кто делает жизнь в многоквартирном доме невыносимой.

Ранее суд окончательно вернул Ларисе Долиной квартиру, проданную по фиктивной сделке.