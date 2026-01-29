Вечерний коллапс: дептранс предупредил водителей о заторах из-за метели

Москва готовится к непростому вечеру на дорогах. Непрекращающаяся метель, накрывшая столицу, в сочетании с плановыми и экстренными перекрытиями улиц грозит практически полностью парализовать движение в час пик. Департамент транспорта города выступил с официальным предупреждением: уровень загруженности магистралей достигнет критической отметки в 9 баллов.

Синоптики не обещают скорого улучшения погоды — снежный фронт продолжит господствовать над регионом, снижая видимость и создавая аварийно-опасные ситуации. Коммунальная техника работает в усиленном режиме, но интенсивность осадков сводит усилия дорожников на нет: расчищенные полосы заметает за считаные минуты. Власти настоятельно рекомендуют автомобилистам по возможности отказаться от личного транспорта в пользу метро и МЦД, чтобы не провести вечер в бесконечных заторах. Тем, кто все же решится сесть за руль, советуют быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и закладывать на дорогу значительно больше времени, чем обычно.

Ранее стало известно о том, что арабские туристы массово едут в Россию за снегом и зимними пейзажами.