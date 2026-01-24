Вечная жизнь не для всех: священник РПЦ напомнил о входном билете в рай

Священнослужитель Русской православной церкви заявил, что путь в Царствие Небесное открыт не для каждого человека. Он пояснил, что вечная жизнь уготована лишь тем, кто предпринимает осознанные усилия для спасения своей души.

Как сообщаетсайт MK.Ru со ссылкой на ИА «МедиаПоток», основными условиями для этого, по словам священника, являются искреннее покаяние, постоянная внутренняя духовная работа и жизнь в соответствии с евангельскими заповедями. Была приведена цитата апостола Павла о том, что нераскаянные грешники Царствия Божия не наследуют.

Священнослужитель предостерег верующих от духовной пассивности, подчеркнув, что одна лишь надежда на милость Божью без личного стремления к исправлению и честного видения своих грехов является ошибочной. Спасение духи, согласно учению, требует активных личных усилий по изменению жизни.

Ранее стали известны привычки, которые реально спасают от набора веса.