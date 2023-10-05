«Ведет себя дерзко»: как понять, что ваш ребенок — будущая звезда

Каждый родитель стремится дать своему ребенку самое лучшее. Он видит в нем умного, талантливого и успешного человека. Но какие черты характера и поведение указывают на то, что ваш ребенок — будущая звезда?

Ведущая мероприятий и тренер по уверенным выступлениям Ольга Оркина рассказала, как проявляют себя будущие звезды в раннем детстве.

«Ключевой фактор — это смелость ребенка. Смелый ребенок всегда заявляет о своих потребностях, проявляет свои способности и самостоятельно принимает многие решения», — пояснила Оркина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам тренера, потенциально успешные дети рано проявляют лидерские качества. Они умеют брать ответственность: если берут на себя какую-то задачу, точно не попросят помощи у родителя.

«Ответственность проявляется и на уровне детских шалостей: малыш никогда не скрывает, что нахулиганил, и не сваливает все на своих друзей. При этом такой ребенок часто ведет себя дерзко, что не нравится мамам и папам», — отметила собеседница.

Также будущие звезды с детства не хотят доказывать окружающим, что они самые умные, сильные и талантливые. В приоритете — собственные цели и желания. Их не заставишь сделать что-то в обмен на мороженое, шоколадку или игрушку.

«У них всегда есть свое мнение, которое они, пускай и по-детски, но могут обосновать. Они думают на разные темы, анализируют ситуации и так складывают свою позицию по тому или иному вопросу. Они редко просто повторяют слова родителя», — подчеркнула Оркина.

Потенциальные звезды в детстве проявляют необычную наблюдательность. Они смотрят на реакции и эмоции, у них быстро развивается эмоциональный интеллект, подытожила собеседница.

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