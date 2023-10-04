Проблемы образования: Молодые специалисты не хотят обучать детей в школах

Молодые учителя – это меньшая часть педагогического коллектива. В большинстве случаев детей обучают преподаватели в возрастной категории до 40 лет, сообщает udm-info.ru .

Начальник отдела сводных статистических работ Удмуртстата Полина Яковлева рассказала, что еще несколько лет назад в школы с радостью приходили молодые специалисты. Теперь ситуация изменилась. Это подтверждают данные Удмуртстата. 33,5% учителей региона – это люди, которым еще не исполнилось 40 лет, но они уже близки к данному возрасту.

Педагогов до 25 лет в школах всего 7,4%. Люди в возрасте от 50 и до 59 лет, которые имеют право работать в учебных организациях, - это 29,2% от общего состава педагогических коллективов. Есть и те, кто перешагнул 70-летний рубеж (12,6%).

С одной стороны, большая часть учителей – достаточно взрослые люди, а значит, опыт работы у них уже около 20 лет. Педагоги имеет понимание, как найти подход к детям, как лучше преподнести материал и помочь его усвоить.

С другой стороны, чем больше человек в выбранной профессии, тем быстрее он выгорает. Образовательная сфера нуждается в омоложении коллектива.

В некоторых городах России есть дефицит учителей любого возраста: низкие заработные платы и моральная усталость. Педагоги не бояться увольняться из-за востребованности частных уроков.

Ранее психиатр высшей категории Владимир Каторгин рассказал Абзацу, люди каких профессий склонны к развитию психических заболеваний. В предложенном перечне есть преподаватели.