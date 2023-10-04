«Ведет себя как обиженный ребенок»: выяснилось, чем закончится конфликт Собчак и Бородиной

В Сети набирает обороты перепалка между Ксенией Собчак и Ксенией Бородиной. На сей раз причиной столкновения двух теледив стала критика последней в адрес дырявых джинсов бывшей «Блондинки в шоколаде», и это ее очень задело.

Давний конфликт

Стоит отметить, что две телеведущие давно не ладят. В соцсетях девушки регулярно обмениваются колкостями, и подписчикам остается только гадать, в чем истинная причина такого давнего конфликта.

Однако длится он еще со времен «Дома-2». В одном из интервью Бородина признавалась, что Собчак всегда платили больше, чем ей, что очень сильно ее обижало.

Фото: [ Елизавета Клементьева/ИТАР-ТАСС ]

Способ взаимодействия

В своих аккаунтах в соцсетях одна из главных интервьюеров YouTube выкатила гневный пост, в котором припомнила экс-коллеге по «Дому-2» ее страсть к одежде с рынка и даже немного покопалась в ее личной жизни, намекнув на роман Бородиной со стилистом Алеко Надиряне.

Однако, как рассказала психолог Екатерина Корендясева, у этого конфликта могут быть вполне продуманные основания.

«В отношении Бородиной Ксения Собчак ведет себя как немного обиженный ребенок с низким эмоциональным интеллектом, но я не думаю, что она такая», — уточнила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Александр Щербак/ТАСС ]

По ее словам, выгоды для разрешения этого конфликта нет ни у одной из сторон.

«Он никак не решится, потому что за конфликтами всегда интересно наблюдать. За негативными эмоциями люди лучше идут, чем за позитивными. Ксения Собчак очень часто этот способ взаимодействия с публикой использует. Например, она продавала свой образовательный продукт через разоблачение Елены Блиновской», — пояснила психолог.

Здесь, по словам эксперта, цикл похожий, поэтому она думает, что все происходящее — часть pr-кампании журналистки.

Ранее Бородина подогрела интерес публики новым снимком с мужчиной.