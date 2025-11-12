Найденные в Подмосковье зимние грибы могут вызвать серьезные расстройства желудка

Биолог, миколог Дарья Иванова предупредила жителей Подмосковья, что дождевик грушевидный — это гриб, который не всегда можно употреблять в пищу, сообщил REGIONS.

В Подмосковье наблюдается ноябрьский грибной бум: пользователи соцсетей выкладывают фото различных грибов. Так, на одном из снимков замечены грибы-гнезда. Автор фотографии рассказала, что находку обнаружила в Томилинском лесопарке. Эксперт Дарья Иванова определила вид гриба — дождевик грушевидный (Lycoperdon pyriforme).

Эксперт рассказала, что употреблять найденные грибы можно исключительно, пока они еще молодые. Они будут белые и плотные.

«Его (гриб. — Прим. ред.) часто можно найти на гнилых деревьях. Здесь (на фото. — Прим. ред.) он уже вполне зрелый и в пищу. Такие грибы лучше не употреблять», — делится специалист.

Опытный подмосковный грибник Константин Кошелев разделяет мнение эксперта. Он рассказал, что старые грибы способны спровоцировать расстройство желудка. Грибник отметил, что подобные грибы он не собирает.

«Дождевики принято собирать только молодыми, пока мякоть на разрезе чисто-белая», — подчеркнул грибник.

По информации издания, в кулинарном отношении гриб предлагает разнообразные возможности: жарка на сливочном масле (технология приготовления лисичек), тушение в сметанном маринаде, использование в суповых композициях. Предварительно рекомендовано жесткую кожицу дождевика грушевидного очистить ножом или потереть щеткой.

