«Ведомости»: Глава Генштаба Герасимов останется на посту после 70-летия

Генералу армии Валерию Герасимову, начальнику Генерального штаба Вооруженных сил, возможно, продлили срок военной службы. Это связано с тем, что 8 сентября он достиг возраста 70 лет, что является предельным для данного звания. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Два источника, приближенных к Минобороны, подтвердили принятие руководством страны соответствующего решения.

«Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил генералу армии Валерию Герасимову, вероятно, продлен срок военной службы в связи с достижением им 8 сентября 70-летнего возраста», — пишет издание.

Военные аналитики издания подчеркивают, что постоянное руководство Герасимова операциями в зоне спецоперации может указывать на признание его эффективности со стороны высшего руководства России.

Валерий Герасимов возглавляет Генеральный штаб с ноября 2012 года, став самым долго служащим начальником Генштаба в постсоветской истории. Его пребывание на этой должности длится почти 13 лет, что является рекордом среди его предшественников.

Ранее сообщалось, что Путин наградил начальника Генштаба Герасимова орденом Мужества.