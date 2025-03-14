«Ведомости»: около 100 депутатов выступили против повышения штрафов ПДД

Депутаты Государственной думы в количестве 97 человек направили запрос в Конституционный суд РФ с целью проверить, насколько положения закона о повышении штрафов за нарушение ПДД соответствуют конституции. На это в своем материале указывает издание «Ведомости».

По мнению депутатов, изменения, которые были внесены в декабре 2024 года, не согласуются с конституцией. Это связано с тем, что меры административной ответственности не могут быть установлены произвольно. Они должны быть основаны на достоверных данных о совершенных правонарушениях.

Также народные избранники обращают внимание на точку зрения Министерства юстиции, согласно которой простое увеличение штрафов не может быть эффективным способом предотвращения роста количества правонарушений.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в ГИБДД введены новые правила регистрации транспортных средств. Теперь при постановке на учет автовладельцам в России не нужно будет предоставлять полис ОСАГО.

Еще одно нововведение — теперь невозможно оформить страховку на автомобиль без уплаты утилизационного сбора. Это должно положить конец практике доначисления сбора после регистрации.