«Ведомости» раскопали в Петербурге каскадерское прошлое Путина

В одном из залов Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, где занимаются единоборствами, можно увидеть снимок молодого Владимира Путина. Рядом с ним есть надпись, которая гласит, что в 1970-е годы президент России работал каскадёром. Об этом пишет издание «Ведомости».

Ранее глава государства лично побывал в этом учреждении.

В публикации сообщается, что был сделан запрос в адрес пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, чтобы узнать, действительно ли Владимир Путин в молодости занимался каскадерской деятельностью. На данный момент ответ еще не получен.

Ранее Путин прокомментировал инцидент 30-летней давности в Петербурге с США и пограничником. А также рассказал историю своих родителей, живших под Тверью.