Ведомства начнут использовать генеративный ИИ для оптимизации работы

Предполагается, что данная технология позволит повысить производительность и оптимизировать рабочие процессы. В реализации проекта, координируемого Минцифры, смогут на добровольной основе участвовать федеральные и региональные органы исполнительной власти.

Сроки проведения пилотного проекта в документе не определены. По информации ведомства, конкретные даты будут установлены после завершения необходимых процедур, включая общественное обсуждение и оценку регулирующего воздействия.

Планируется, что ИИ будет применяться для решения стандартных задач в пяти ключевых областях: управление данными (создание структуры данных, анализ и проверка достоверности информации), обработка документов (подготовка проектов ответов на обращения, анализ проектов правовых актов), HR-сфера (первичный анализ резюме и данных кандидатов, генерация тестовых заданий), управление рисками (выявление противоречий в документах) и работа с контентом.

Вместе с тем использование ИИ в чувствительных областях будет ограничено. В частности, запрещается использование больших генеративных моделей для прогнозирования социально-экономических процессов, а также для обработки информации, содержащей государственную тайну. Это обусловлено тем, что ИИ не может нести ответственность за возможные сбои, а определение ответственного лица затруднено из-за особенностей технологии.

Разработкой сервисов для пилотного проекта могут заниматься как Минцифры на базе Единой информационной платформы Национальной системы управления данными, так и сторонние поставщики, отобранные президиумом правкомиссии по цифровому развитию. Комиссия будет оценивать соответствие потенциальных поставщиков требованиям по технической оснащенности, безопасности и надежности.

Наиболее готовыми к внедрению ИИ в 2024 году признаны ФНС и Роструд. Исследование показало, что значительная часть ведомств пока не видит целесообразности в использовании ИИ. Тем не менее правительство активизирует работу по внедрению ИИ в государственное управление.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, как камеры с ИИ помогают обнаружить лесные пожары в Подмосковье.