«Ведро с огурцами и чучело»: пассажиры Подмосковья оставили свыше шестисот вещей в автобусах Мострансавто

В этом году пассажиры оставили в автобусах, зданиях автовокзалов и автостанций Мострансавто более 650 вещей, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В сообщении ведомства отметили, что чаще всего граждане забывали транспортные и банковские карты, а также соцкарты. Летом распространенными находками являются головные уборы и солнцезащитные очки. Среди самых необычных в июне и июле стали — ведро с огурцами, огородное чучело и ящик с инструментами.

Напомним, что, если вы обнаружили, что забыли что-то в автобусе, можно заполнить форму на официальном сайте Мострансавто в разделе «Пассажирам»/«Забытые вещи».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.