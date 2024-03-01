Ведущие актеры Львовской оперы не вернулись на Украину после гастролей

Трое ведущих актеров Львовского академического театра оперы и балета имени Крушельницкой решили не возвращаться на Украину после гастролей в Финляндии и Эстонии. Вначале эта информация появилась в СМИ, позже в театре ее подтвердили.

За границей труппа театра представляла «Дон Кихот».

Балтийский ветер вскружил голову ведущему солисту Андрею Михалихе, его супруге, солистке Юлии Михалихе-Роме, а также артисту Богдану Ключнику.

После гастролей они написали друзьям, что на Украину не вернутся. Подробностей о своих дальнейших планах артисты не сообщили.

Ранее демограф Александр Гладун сообщил, что население Украины с 2022 года сократилось на 7 млн человек.