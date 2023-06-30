«Ведущие не обратили внимание на это»: ребенок подал сигнал помощи в эфире федерального канала

Во время съемок репортажа для одной из передач «Первого канала» девочка показала сигнал помощи. На это обратили внимание пользователи социальных сетей.

Выпуск был посвящен разборкам между бывшими супругами. Москвич не мог полноценно общаться с младшей дочерью из-за того, что мать девочки всячески препятствовала этому. Женщина объяснила свое поведение агрессией со стороны бывшего мужа.

Однако россиян гораздо больше насторожили не разборки между экс-супругами, а знак, который показала старшая дочь, когда общалась со съемочной группой.

«Кто-нибудь заметил, что в интервью с детьми старшая девочка показывала рукой сигнал помощи»; «Я тоже увидела, причем не один раз. Получается, с мамой девочке плохо. Почему ведущие не обратили внимание на это?»; «Думаю, они не знают, что это обозначает. Девочка делала это с улыбкой. Такое ощущение, что она просто увидела жест в социальных сетях и решила привлечь внимание», — предположили пользователи.

В завершении передачи большинство участников обсуждения встали на сторону матери детей. Ведущие и спикеры отменили «недоговороспособность» мужчины.

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