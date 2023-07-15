Ведущие застройщики провели встречу в рамках фестиваля «Лучший архитектурный проект Подмосковья»

На минувшей неделе эксперты обсудили модернизацию домостроительных производств и современные тенденции в жилищном строительстве в рамках фестиваля «Лучший архитектурный проект Подмосковья». Об этом рассказали в Мособлархитектуре.

«Преобразования последнего года вселяют оптимизм — была поставлена задача не просто унифицировать процессы стройки, но и собрать такую универсальную базу с практически бесконечными вариантами решений, которая позволяет создавать по-настоящему индивидуальные объекты, привязанные к контексту», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина

Михаил Сорокин, вице-президент и руководитель дирекции ГК «ПИК» по Московской области в своем выступлении заметил, что сегодняшние проекты «ПИКа» значительно продвинулись в области фасадных решений и постепенно уходят от повторяющегося паттерна. А гендиректор концерна «КРОСТ» Алексей Добашин в своем выступлении сделал акцент на возможности возвращения малой и средней индустрии в рамки жилой застройки, что могло бы решить проблему рабочих мест, маятниковой миграции и дать жителям новые возможности для самореализации.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что программа «Подмосковные 10 га» позволяет фермерам увеличить объемы производства