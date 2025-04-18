Ведущий Дроздов стал уменьшаться в росте из-за хронического заболевания

Известный телеведущий Николай Дроздов стал ниже ростом на 10 см. Это произошло из-за поражения костей остеопорозом. Такие сведения появились у телеграм-канала Mash.

При остеопорозе кости становятся хрупкими из-за нехватки в них кальция. Происходит искривление позвоночника, начинают сильно болеть суставы. У Дроздова эту болезнь диагностировали еще пять лет назад. Из-за нее он сломал сразу семь ребер, когда упал рядом с МГУ.

«А до этого происшествия ломал позвонки, бедро и ключицу. Специалисты рекомендовали Дроздову дозированную физнагрузку, правильное питание и прописали нужную терапию», — указал микроблог.

А еще из-за остеопороза Дроздов стал ниже сразу на 10 см. Если раньше его рост составлял 180 см, то сейчас он всего 170 см.

Ранее сообщалось, что еще один деятель культуры, народный артист РФ Владимир Машков, удостоен почетной награды «Верю» имени Константина Станиславского Московского международного кинофестиваля. Вручил эту награду на открытии фестиваля его президент режиссер Никита Михалков.