Машков получил спецприз ММКФ за верность традициям Станиславского

Об этом пишет ТАСС в четверг, уточняя, что Машкову вручил награду на открытии фестиваля его президент режиссер Никита Михалков.

На церемонии вручения Машков выразил благодарность организаторам за воодушевляющую награду, которая связана с таким великим именем, как Станиславский. Кстати, почетная награда «Верю» была учреждена в 1999 году — ее получали и Джек Николсон, и Жерар Депардье, и другие актеры.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что уехавшая из России дочь Машкова обратилась к русскому народу.