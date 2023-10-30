Велесова ночь: как не оказаться в мире мертвых в славянский Хэллоуин

В ночь с 31 октября на 1 ноября во многих странах празднуют Хэллоуин. А у наших предков славян в это время был совершенно другой праздник, он назывался Велесова ночь. В это время люди старались не выходить из дома.

Эзотерик Аделина Панина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как провести один из самых важных праздников для наших предков.

«По поверьям, кроме мира Яви существует Нави — мир злых и добрых духов. В ночь, когда Белобог отдает колесо года Чернобогу, граница между мирами истончается, и мертвые могут проникнуть в мир живых, а люди в мир духов», — заявила Панина.

Стражем на пути в эти миры был Велес.

Как правильно встретить Велесову ночь

Плохой приметой считается знакомство в Велесову ночь. Новый человек принесет только проблемы, горе и несчастье, предупредила эзотерик. Лучше всего провести темное время суток с родными.

«Славяне старались провести ночь в семейном кругу. Считалось, что люди могут пригласить ушедших родственников к себе в дом. Поэтому накрывались столы, ставились пустые тарелки с приборами специально для предков», — рассказала Панина.

Кроме того, в ночь с 31 октября на 1 ноября зажигались огни на дорожке к дому, чтобы дух точно нашел пусть к своим близким. На порог и подоконник клали ветки рябины, а для домового оставляли угощение, которое должно было простоять всю ночь.

Предки помогут

Помимо этого, продолжила Панина, в Велесову ночь можно попросить помощи у предков.

«Для этого перед сном надо представить своего последнего умершего родственника и рассказать ему о своей проблеме. Если вы его увидите во сне, то это будет хорошим знаком — предки услышали вашу просьбу и помогут вам», — пояснила собеседница издания.

Также перед сном можно загадать желание и положить под подушку яблоко. Утром, когда будете чистить его, смотрите на длину стружки — чем длиннее, тем дольше проживете, поделилась секретом эзотерик.

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