Великобритания хочет поддерживать Украину в течение 100 лет

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми пообещал, что британцы будут состоять в партнерстве с Украиной в течение 100 лет. Громкое заявление дипломат сделал в среду, 11 сентября, после прошедшей встречи с украинскими и американскими коллегами.

Лэмми заявил, что разговор шел не только о поддержке в военной сфере, санкционных ограничениях и необходимой гуманитарной помощи.

«Был широкий спектр обсуждаемых тем о сильных союзах и о нашем обязательстве, обязательстве Великобритании не только на эту зиму, мы говорим о 100-летнем партнерстве, потому что мы поддерживаем Украину в долгосрочной перспективе», — заявил глава МИД.

Чиновник уточнил, что донесет до британского премьера итоги обсуждения вопроса, который предусматривает разрешение Украине применит ракеты для нанесения ударов вглубь России.

Ранее сообщалось о том, что для Украине придется провести ряд обязательных реформ для вступления в НАТО.