Великобритания отправила Украине часть доходов от замороженных активов России

По его утверждению, 7 марта Киев получил 752 млн фунтов, согласно инициативе G7. При это он добавил, что эту сумму направят на укрепление украинской обороноспособности. В своем обращении чиновник поблагодарил правительство Великобритании и союзников из G7 за то, что придумали механизм, заставляющий российские средства работать на Киев. Кроме того, он выразил надежду на продолжение этого процесса.

«Рассчитываем, что все суверенные активы РФ в будущем будут конфискованы и переданы в пользу нашего государства», — подвел итог Шмыгаль.

Ранее стало известно, что генеральный прокурор Великобритании и Уэльса выступает против инициативы о передаче замороженных средств РФ в качестве помощи Украине.