Великобритания отправила Украине часть доходов от замороженных активов России
Шмыгаль: Украине передали 752 млн фунтов прибыли от замороженных активов РФ
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Великобритания передала Украине часть средств, полученных от замороженных активов России. О данном факте в своем телеграм-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его утверждению, 7 марта Киев получил 752 млн фунтов, согласно инициативе G7. При это он добавил, что эту сумму направят на укрепление украинской обороноспособности. В своем обращении чиновник поблагодарил правительство Великобритании и союзников из G7 за то, что придумали механизм, заставляющий российские средства работать на Киев. Кроме того, он выразил надежду на продолжение этого процесса.
«Рассчитываем, что все суверенные активы РФ в будущем будут конфискованы и переданы в пользу нашего государства», — подвел итог Шмыгаль.
Ранее стало известно, что генеральный прокурор Великобритании и Уэльса выступает против инициативы о передаче замороженных средств РФ в качестве помощи Украине.