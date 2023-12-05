Великобритания собирается продолжить тратить деньги на Украину в следующем году

Глава МИД Британии заявил, что страна планирует потратить на Украину в следующем году не меньше средств, чем за прошедшие два года. Подробности сообщает РИА Новости .

По словам Дэвида Кэмерона сейчас он не может сказать, сколько денег выделят на Украину британские власти в 2024 году, но точно знает, что сумма не будет ниже затрат прошлых лет. При этом власти Англии потратили на Украину 2,3 миллиарда фунтов в 2022 году и, по предварительным подсчетам, столько же ушло в 2023 году.

В наступающем году Великобритания планирует продолжить и увеличить поддержку Украины.