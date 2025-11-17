Великобритания введет конфискацию ценностей у мигрантов: зачем и у кого будут отбирать украшения

Великобритания планирует изымать ювелирные украшения и другое ценное имущество у нелегальных мигрантов. Власти намерены заставить состоятельных приезжих частично оплачивать расходы на свое проживание. Об этом сообщает Financial Times.

Министерство внутренних дел Великобритании разработало план по ужесточению миграционной политики. Согласно новым правилам, у нелегальных мигрантов, имеющих средства, будут изымать ювелирные изделия и другие ценности для компенсации государственных расходов.

Чиновники подчеркивают, что меры не затронут личные вещи, такие как обручальные кольца или фамильные реликвии. Речь идет о тех, кто, получая пособия, демонстрирует наличие значительных финансовых ресурсов. Инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки на британских налогоплательщиков.

