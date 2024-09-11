Великобритания выделяет значительную сумму на поддержку Украины

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, находясь с визитом на Украине, объявил о новом пакете помощи для этой страны.

Согласно информации, предоставленной телеканалом Sky News, объем финансовой поддержки составит более 600 млн фунтов стерлингов.

Это заявление было сделано в среду и подчеркивает продолжающуюся поддержку Украины со стороны Великобритании.

Выделение такой значительной суммы может быть направлено на различные аспекты поддержки, включая гуманитарную помощь, экономическое восстановление и военную поддержку. Однако конкретные детали распределения средств пока не раскрываются.

Ожидается, что в ближайшее время могут последовать дополнительные комментарии и уточнения относительно целей и механизмов использования выделенных средств.

Ранее стало известно о том, что СК заподозрил грузинского наемника в убийстве мирных жителей Курской области.