По словам Натальи Великодной, главы Тельмановского муниципального округа, с момента освобождения города количество жителей Кураховского муниципального округа ДНР выросло в три раза. Об этом она поведала в интервью РИА Новости.

Министерство обороны сообщило о том, что 6 января был освобожден город Курахово. Он находится в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый большой населённый пункт в юго-западной части Донецкой Народной Республики.

«С начала этого года население увеличилось в три раза. Когда мы зашли на территорию для выполнения своих функциональных обязанностей, обеспечения жизнедеятельности населения Кураховского округа, на территорию округа здесь было не более тысячи человек», — сказала Великодная.

На сегодняшний день это число уже больше трёх тысяч человек, — добавила она.

Важно подчеркнуть, что в соответствии с распоряжением руководителя Донецкой Народной Республики, за обеспечение жизни и деятельности граждан на территории Кураховского муниципального округа отвечают местное самоуправление Тельмановского муниципального округа.

