Власти Венгрии хотят, чтобы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен покинула свой пост и больше не вредила обстановке в Евросоюзе. Подробности сообщает ТАСС .

По словам МИД Венгрии Петера Сийярто, во время работы главы ЕК на посту экономические показатели Евросоюза существенно ухудшились. По мнению дипломата, как только действие ее мандата закончится, Урсуле фон дер Ляйен следует перестать делать публичные заявления и принимать решения, касающиеся Европы и отношений с другими странами.

Новый состав Еврокомиссии и ее глава будут определены на выборах, которые пройдут в июне. При этом Урсула фон дер Ляйен заявила, что планирует остаться на второй срок в должности главы ЕК. Возможно, что самая многочисленная партия в Европарламенте предложит ее кандидатуру в качестве руководителя ЕК уже в начале марта.