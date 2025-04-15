Вэнс разломал и уронил чемпионский кубок студлиги по американскому футболу

Заместитель главы Соединённых Штатов Америки Джей Ди Вэнс случайно уронил и разбил кубок, который вручают победителям студенческого чемпионата по американскому футболу. Об этом стало известно из сообщения телеканала ABC News, публикующего видео неприятного инцидента.

Это случилось минувшим днем во время фотосессии с Вэнсом. В какой-то момент вице-президент взял награду и случайно уронил ее, чем вызвал довольно бурную реакцию у всех присутствующих.

В итоге Вэнсу пришлось взять в руки только верхнюю часть чемпионской награды.

Позднее на своей странице в социальной сети вице-президент Соединенных Штатов Америки с иронией высказался о произошедшем. Он отметил, все случилось якобы потому, что не желал, чтобы кто-либо, кроме представителей команды Ohio State, стал обладателем этой награды. Вот и принял решение ее повредить.

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