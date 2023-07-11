Вентиляционные системы начнут собирать в подмосковном Щелкове
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Минжилполитики Подмосковья уже выдало компании «Breezart» разрешение на строительство нового цеха, в котором будут собирать вентиляционные системы. Ожидается, что в данный проект будет инвестировано шестьдесят миллионов рублей.
Данный цех возводят с целью импортозамещения и локализации производства. Площадь здания составит более тысячи четырехсот квадратных метров. Будет создано шесть новых рабочих мест.
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