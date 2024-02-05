Звезда фильма «А зори здесь тихие…» Драпеко раскритиковала беглянку Лазареву

Парламентарий и Заслуженная артистка России Елена Драпеко в беседе с сайтом aif.ru назвала Татьяну Лазареву* и подобных ей артистов, сбежавших за рубеж, «нолями».

Татьяна Лазарева уехала из России одной из первых после начала СВО. В Испании она нашла новое «призвание»: ругать родную страну, соотечественников и осуждать власть на политический курс. Елена Драпеко считает, что такие люди больше не заслуживают народной любви. Потеряв ее, они начинают искать внимания провокационными способами.

«Внимание к себе может привлечь лишь одним, критикуя Россию. Траты для человечества не будет, если их никто не заметит. Отрабатывает, в общем, повестку. А иначе кто бы ее стал слушать? Без критики России эти сбежавшие никому не нужны на Западе. Вот они и пыжатся, стараются. Просто смешно наблюдать за ними», — заявила актриса и первый зампредседателя комитета ГД по культуре Елена Драпеко.

Драпеко отметила, что высылает помощь в зону СВО регулярно, а беглецы не способны сделать для своей страны ничего.

Напомним, Татьяна Лазарева вызвала скандал своей «пародией» на «Спокойной ночи, малыши». Там переодетая в аляповатый образ ведущая тонко высказалась об актуальных событиях. В частности она заявила, что «Хрюша и Каркуша работают над улучшением демографической ситуации». Нелестно высказалась Лазарева и в отношении к россиянам, что происходит уже не в первый раз.

Ранее сообщалось, что в РФ посмеялись над словами Лазаревой о разводе.

*признана иностранными агентами в РФ по решению Минюста.