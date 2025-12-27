Вера как «горение»: Михаил Иванов объяснил, почему пример древних праведников важен в XXI веке
Зампред ВРНС Иванов назвал веру святых праотцов примером для нынешних христиан
Накануне праздника Рождества Христова заместитель председателя Всемирного русского народного собора (ВРНС), председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов выступил с глубоким размышлением о значении Недели святых праотцев. В своем обращении он провел параллели между духовным подвигом ветхозаветных праведников и вызовами, стоящими перед современными христианами, передает портал REGIONS.
Иванов подчеркнул, что дни памяти святых праотцев — это время духовного единения с древними праведниками, начиная от Адама и Евы до царя Давида.
«Их жизнь была наполнена не простым ожиданием, а горением веры в обещание, которое Господь дал еще в раю. Они, не видя Спасителя, твердо верили в Его грядущее пришествие и оправдали эту веру всей своей жизнью», — объяснил зампред ВРНС.
По его словам, для ныне живущих они служат опорой и примером.
Особое внимание Иванов уделил актуальности примера праотцев в современном мире, который он охарактеризовал как возвращающийся к язычеству.
«Сегодня мы, к сожалению, видим похожую картину: после многих столетий жизни в христианской культуре мир вновь погружается в язычество, отступая от Христа и даже поругая Его. Часто это отступление облекается в модные и привлекательные формы, что делает его еще более опасным для души», — отметил он.
В такой обстановке, по его мнению, бесценен пример праведников, которые держались истины, не идя на компромиссы.
Михаил Иванов призвал рассматривать память о праотцах не как историческую формальность, а как повод для личного духовного труда. Жизнь патриархов с их падениями и искренним покаянием, по его словам, дает возможность заглянуть в собственную душу.
В заключение он пожелал верующим провести предрождественские дни в молитвенном подражании святым праотцам: «Пусть их непреклонная верность, мужество и надежда укрепят нас в исповедании православной веры».
Ранее в РПЦ объяснили, можно ли православным христианам праздновать католическое Рождество 25 декабря.