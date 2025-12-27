Вера как «горение»: Михаил Иванов объяснил, почему пример древних праведников важен в XXI веке

Накануне праздника Рождества Христова заместитель председателя Всемирного русского народного собора (ВРНС), председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов выступил с глубоким размышлением о значении Недели святых праотцев. В своем обращении он провел параллели между духовным подвигом ветхозаветных праведников и вызовами, стоящими перед современными христианами, передает портал REGIONS .

Иванов подчеркнул, что дни памяти святых праотцев — это время духовного единения с древними праведниками, начиная от Адама и Евы до царя Давида.

«Их жизнь была наполнена не простым ожиданием, а горением веры в обещание, которое Господь дал еще в раю. Они, не видя Спасителя, твердо верили в Его грядущее пришествие и оправдали эту веру всей своей жизнью», — объяснил зампред ВРНС.

По его словам, для ныне живущих они служат опорой и примером.

Особое внимание Иванов уделил актуальности примера праотцев в современном мире, который он охарактеризовал как возвращающийся к язычеству.

«Сегодня мы, к сожалению, видим похожую картину: после многих столетий жизни в христианской культуре мир вновь погружается в язычество, отступая от Христа и даже поругая Его. Часто это отступление облекается в модные и привлекательные формы, что делает его еще более опасным для души», — отметил он.

В такой обстановке, по его мнению, бесценен пример праведников, которые держались истины, не идя на компромиссы.

Михаил Иванов призвал рассматривать память о праотцах не как историческую формальность, а как повод для личного духовного труда. Жизнь патриархов с их падениями и искренним покаянием, по его словам, дает возможность заглянуть в собственную душу.

В заключение он пожелал верующим провести предрождественские дни в молитвенном подражании святым праотцам: «Пусть их непреклонная верность, мужество и надежда укрепят нас в исповедании православной веры».

