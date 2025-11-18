Вера в Деда Мороза как в волшебника для верующих неприемлема

Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке, заявил, что искренняя вера в Деда Мороза как в доброго волшебника неприемлема для христианина. Об этом он заявил в беседе с интернет-изданием « Абзац ».

Он отметил, что образ Деда Мороза допустимо воспринимать как персонажа сказки, который дарит подарки детям. Серьезное отношение к этому образу как к реальной личности считается обманом и не соответствует христианским традициям.

Священнослужитель пояснил, что христиане верят в Господа Иисуса Христа и жизнь святых, например, святителя Николая. Современный образ Санта-Клауса произошел от этого святого, но сильно трансформирован и не должен восприниматься буквально.

Если человек пытается обращаться к Деду Морозу как к личности с верой в его волшебные способности, это может рассматриваться как обращение к языческому идолу. Поэтому, по мнению РПЦ, персонаж остается лишь доброй сказкой для детей.

