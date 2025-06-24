Верблюда-женоненавистника под Ростовом пришлось переселять к самкам с помощью крана

Переезд верблюда, не любящего перемен, в Ростовской области вылился в целую церемонию. Животное пришлось переводить в другой вольер, прибегнув к помощи крана. Об этом сообщил телеграм-канал.

Верблюда Тошу содержат в парке «Малинки» в Ростовской области. Он уже раз отказывался переселяться в новый вольер. Теперь для него подготовили более просторное жилье, с луговыми травами и тремя самками. Животное наотрез отказалось менять место своего обитания.

«Чтобы перевезти верблюда, сотрудники парка использовали широкие стропы и грузоподъемный кран. Чтобы Тоша сильно не переживал, ему дали немного успокоительного и надели повязку на глаза», — указал микроблог.

Процесс переезда завершился благополучно, животное чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что в Самарской области в подвале дома обнаружили медвежонка. Его там содержал местный житель, который подобрал зверя на трассе в Башкирии. Его изъяли правоохранители, хищник теперь будет находиться в Ульяновском зоопарке.