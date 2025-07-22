Верховный муфтий РФ заявил, что готов поехать в зону СВО с патриархом Кириллом

Талгат Таджуддин, занимающий пост верховного муфтия России, заявил о своей готовности посетить район проведения специальной военной операции (СВО) в компании патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

В частности, Таджуддин отметил, что с радостью присоединился бы к патриарху Кириллу в поездке на КамАЗе в зону СВО, чтобы оказать поддержку и гуманитарную помощь российским военнослужащим. Он подчеркнул, что готов отправиться вместе с предстоятелем Русской православной церкви в этот регион.

Муфтий также добавил, что в состав делегации можно было бы включить представителей буддизма и иудаизма, которые могли бы вместе с патриархом по очереди управлять транспортным средством. Таким образом, религиозные лидеры разных конфессий могли бы совместно осуществить эту миссию.

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