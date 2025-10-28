Верховный суд 28 октября рассмотрит утверждение в Грозном Путинского районного суда

В Грозном, столице Чеченской Республики, планируется создание Путинского районного суда. Эта инициатива была включена в повестку заседания Пленума Верховного Суда Российской Федерации, которое запланировано на 28 октября.

На официальном сайте Верховного суда была опубликована повестка заседания, в которой, согласно четвёртому пункту, говорится о создании нового районного суда в Грозном. Этот суд будет обслуживать жителей нового района в столице Чечни, который носит название Путинский.

«О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О создании суда Путинского района города Грозного Чеченской Республики», — приводится в сообщении.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что новый район в Грозном будет носить имя президента РФ Владимира Путина. По словам Кадырова, площадь района составит более 200 гектаров. На этой территории планируется возвести 130 многоквартирных домов, а также построить мечети, детские сады и другие объекты инфраструктуры.