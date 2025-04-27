Верховный суд назвал основания для освобождения от алиментов

Тяжелая болезнь, инвалидность и крайне сложное материальное положение могут стать основанием для освобождения от обязанности платить алименты на детей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на определение коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.

Житель Саратовской области был обязан выплачивать алименты на содержание дочери в размере одного минимального размера оплаты труда. Он серьезно заболел, получил сначала третью, а затем вторую группу инвалидности и большую часть года проводит в больнице. Мужчина не может работать, живет на пенсию по инвалидности и социальное пособие, сумма которых меньше установленных алиментов.

За семь лет задолженность выросла до 450 тыс. руб., и плательщик через суд попросил освободить от уплаты долга. Три судебные инстанции ему отказали, но Верховный суд встал на его сторону.

«Лицо, обязанное уплачивать алименты, может быть полностью или частично освобождено от уплаты задолженности по алиментам. <…> если неуплата алиментов имела место в связи с болезнью или по другим уважительным причинам и если материальное и семейное положение плательщика алиментов в настоящее время не дает ему возможности погасить образовавшуюся задолженность по алиментам», — говорится в определении.

Верховный суд подчеркнул бедственное положение истца: у него нет недвижимости, автомобиля или других источников дохода, кроме пенсии. Ему приходится тратить деньги на дорогостоящие лекарства. Это делает невозможным погашение долга.

В итоге дело будет пересмотрено с учетом данных обстоятельств.

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