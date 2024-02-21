Верховный суд отклонил жалобу Надеждина на отказ в регистрации кандидатом

Российский Верховный суд отклонил иск Бориса Надеждина на отказ в регистрации кандидатом на выборах в президенты России. Об этом пишет РИА Новости вечером среды, 21 февраля.

Напомним, что политик оспаривал отказ российского ЦИКа в отказе регистрировать его кандидатом. Такое решение об отказе в удовлетворении исковых требований принял судья Олег Нефедов.

Решение ЦИКа, напомним, ранее было обосновано тем, что доля тех подписей, которые недействительны, была намного выше допустимой нормы. При этом, это не первый отказ от Верховного суда в отношении исков Надеждина касаемо выборов президента: сначала Надеждин оспаривал форму списка тех, кто собирает подписи, а потом и форму самих ведомостей.